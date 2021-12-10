Стала известна причина смертельного ДТП с депутатом Мособлдумы

Выезд фуры Renault на полосу встречного движения стал причиной ДТП, где погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, грузовой автомобиль столкнулся с иномаркой, в которой находились российский депутат с приятелем. Точные обстоятельства инцидента оперативники продолжают устанавливать.

Ранее в МВД России сообщили, что авария произошла на 65-м километре трассы М-5 «Урал» поздно вечером 9 декабря. К проверке инцидента подключилась прокуратура Московской области.

60-летний Зафиров был избран депутатом VII созыва облдумы по Воскресенскому избирательному округу. Кроме того, с 2021 года он был председателем совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий».

