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В Мособлдуме подтвердили гибель депутата в аварии

В Мособлдуме подтвердили гибель российского депутата Зафирова в ДТП на трассе М5 «Урал»

Фото: Московская областная дума

В Мособлдуме подтвердили гибель депутата Эвклида Зафирова в аварии на трассе М5 «Урал». Соболезнования его близким приводятся на сайте думы.

В сообщении отмечается, что других подробностей об инциденте с российским депутатом пока нет. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Автомобиль Toyota Camry, в котором находились российский депутат с приятелем, столкнулся с грузовиком. Находящиеся в момент ДТП в иномарке люди погибли на месте.

МВД России объявило о проверке. В ведомстве пояснили, что авария произошла на 65-м километре трассы М-5 «Урал» поздно вечером 9 декабря. Кроме того, к проверке инцидента подключилась прокуратура Московской области.

Известно, что депутат Зафиров с 2021 года был председателем совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий».

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Анна Щербакова
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