Российский депутат погиб в ДТП

В Раменском городском округе Подмосковья в ДТП погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, автомобиль Toyota Camry, в котором находились российский депутат с приятелем, столкнулся с грузовиком. Находящиеся в иномарке люди погибли на месте.

МВД России объявило о проверке. В ведомстве пояснили, что авария произошла на 65-м километре трассы М-5 «Урал» поздно вечером 9 декабря. Кроме того, к проверке инцидента подключилась прокуратура Московской области.

Известно, что депутат Зафиров с 2021 года был председателем совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий».

Ранее мэр Рыбинска Денис Добряков попал в аварию в Мышкинском районе Ярославской области рядом с деревней Охотино. По словам его помощника, никто серьезно не пострадал.