Киргизы провели флешмоб в честь дня борьбы с коррупцией

В киргизской таможне отметили день борьбы с коррупцией с помощью праздничного флешмоба. Сотрудники ведомства провели флешмоб, сутью которого стали фотографии таможенников с плакатами и надписями, посвященными Международному дню борьбы с коррупцией, передали в пресс-службе ведомства.

«В Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики организовали праздничный флешмоб под названием "Мы против коррупции!". В таможенных органах Кыргызской Республики развешаны баннеры», — сообщается на сайте ведомства. Кроме баннеров сотрудники подразделений коррупции сделали коллективные фотографии с лозунгом мероприятия. Буквы для тематической фотосессии таможенники распечатали на листах А4.

В пресс-службе отметили, что кроме баннеров и плакатов для борьбы с коррупцией в таможне Киргизии также функционирует телефон доверия, а в августе для сотрудников провели семинар на тему «Противодействие коррупции в таможенных органах».

В киргизских СМИ сообщили, что по многочисленным опросам и исследованиям таможня в Киргизии считается одним из самых коррумпированных государственных органов. В декабре 2020 года бывший глава ведомства Райымбек Матраимов попался на крупной взятке и смог возместить государству ущерб в размере 2 миллиардов сомов (1,7 миллиарда рублей). Часть средств чиновник передал имуществом в виде нескольких квартир и торгового центра.

Ранее Киргизия стала еще одной страной в Таможенном союзе, где запустили ипотеку по правилам исламских финансов. Кредит, не нарушающий шариата, реализуют с помощью государственной программы.