Киргизия запустит для мусульман государственную ипотеку с особыми условиями

У граждан Киргизии вскоре появится возможность взять кредит на квартиру по принципам шариата. Исламскую ипотеку запустят при финансовой поддержке «Государственной ипотечной компании» (ГИК). Об этом говорится на сайте компании.

«В рамках данного Агентского соглашения ОАО "ГИК" планирует предоставить инвестиционные средства для выдачи ипотечных продуктов по исламским принципам финансирования (ИПФ) участникам жилищной программы через Исламский финансовый центр (ИФЦ) ОАО "Бакай Банк"», — сообщает ГИК Киргизии.

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«Государственная ипотечная компания» реализует государственную программу по обеспечению граждан Киргизии доступным жильем, фактически деньги на развитие исламской ипотеки выделили из бюджета страны. Теперь киргизы-мусульмане смогут воспользоваться современными банковскими услугами с особыми условиями, обойдя исламские законы, запрещающие выдачу денег под проценты.

В некоторых Telegram-каналах инициатива ГИК подверглась критике из-за вопросов о функционировании нового механизма. «В Кыргызстане проживает достаточно приличное количество христиан: русских, белорусов, украинцев, немцев, поляков и корейцев. Будут ли учитываться их жилищные потребности? Или ипотека по шариату будет доступна только мусульманам?» — рассуждают критики.

В ноябре главный имам Московской мечети Ильдар Аляутдинов захотел открыть в столичном метрополитене молельные комнаты для мусульман. По его мнению, это позволит верующим вовремя совершать намаз в специально отведенном для этого месте. В метрополитене к идеям имама не прислушались.