В метро Москвы захотели открыть молельные комнаты

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов рассказал о желании открыть в метрополитене Москвы молельные комнаты. Таким образом мусульмане могли бы совершать пятикратную обязательную молитву в общественных местах, не смущая остальных горожан, сообщают РИА Новости.

По словам муфтия, молельные комнаты появились в аэропортах, хосписах, некоторых медицинских учреждениях. На эту тему ведутся переговоры и с торговыми центрами. Теперь мусульмане захотели открыть молельные комнаты и в метро, аргументировав это тем, что пока верующим приходится молиться в переходах.

Аляутдинов подчеркнул, что мусульманам приходится молиться в общественных местах, так как в городе нет достаточного количества специальных помещений. «Важно напомнить: люди совершают молитву в метро, на улицах не просто так. Намаз — основа жизни мусульманина, это обязательное предписание, которое верующий должен выполнять строго пять раз в день вне зависимости от того, где он находится», — заявил муфтий.

Вскоре в департаменте транспорта столицы радиостанции «Говорит Москва» заявили, что не рассматривают возможность открытия молельных комнат в метро. В ведомстве уточнили, что уважают чувства верующих, но в транспорте нет возможности создать безопасные условия для проведения обрядов любых верований.

В августе 2020 года стало известно, что в Казани построят первый в России халяльный торговый центр, продвигающий мусульманские ценности. Там разместят магазины и кафе с халяльной продукцией и услугами, а территорию оборудуют для комфортного времяпрепровождения с учетом всех исламских канонов.