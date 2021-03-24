Сотрудники парламента Австралии занялись сексом в молельной комнате и попались. Об этом пишет BBC News.

Скандал разразился после того, как бывший сотрудник правительства разослал видеозапись из парламента. На кадрах видно, как сотрудники занимаются сексом в молельной комнате и на столе одной из депутатов. По словам источников, мужчины-сотрудники водили в здание парламента проституток, а видео такого рода отправляли в групповой чат.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал произошедшее и признал, что он шокирован. «Мы должны навести порядок. Необходимо отложить политику и выявить проблему, а потом решить ее», — заявил Моррисон. При этом многие австралийцы уже настаивают на том, чтобы его отстранили от должности.

Это не первый секс-скандал, который разразился в стране. В феврале в Австралии начались протесты после того, как экс-сотрудница правительства Бриттани Хиггинс заявила об изнасиловании в офисе министра обороны страны. Она рассказала, что это произошло в 2019 году, но она решила не подавать жалобу в полицию из опасений за свою карьеру. Вместо этого Хиггинс рассказала о случившемся AFP.

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