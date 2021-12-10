Слишком занятая на работе женщина подарила партнеру секс с другой на Рождество

Модель из Флориды, США, заранее подарила своему партнеру на Рождество секс с другой за свой счет. Женщина призналась журналистам The Sun, что очень устала, но хотела порадовать мужчину.

24-летняя Казуми состоит в полиаморных отношениях со своим партнером. Она снимает эротические фото и видео для OnlyFans и ведет аккаунты в соцсетях с десятками тысяч подписчиков.

В начале декабря модель слишком увлеклась съемками и поняла, что у нее нет сил уделять достаточно внимания возлюбленному. Тогда она решила сводить его в легальный бордель в Неваде в качестве подарка. «Я была слишком занята работой над контентом для OnlyFans и чувствовала, что любимому нужно больше ласки. Мы начали это обсуждать по пути со съемок оргии, и я переживала, что ему одиноко. Мой парень очень поддерживает меня, но иногда он стесняется говорить о том, чего хочет сам», — объяснила Казуми.

Американка отметила, что у нее и ее партнера все хорошо в постели, но она хотела, чтобы он попробовал что-то новое. Они вместе зашли в бордель, мужчина отправился во внутренние помещения, а Казуми осталась в зоне для ожидания. Она позволила партнеру выбрать одну из секс-работниц и заплатила за 30 минут ее услуг. Когда мужчина вернулся, он рассказал ей, что все прошло хорошо и он смог почувствовать себя желанным и сексуальным.

Сама Казуми считает, что пользоваться услугами секс-работников нормально, однако только в том случае, если они трудятся на законных основаниях: «Я умею готовить, но иногда мне хочется пойти в ресторан. Я знаю, как развлечься дома, но почему бы не купить билеты на какое-нибудь шоу или в кино? Тратить деньги на то, что нам нравится, нормально, так почему бы не платить за секс, если все легально, безопасно и все следуют принципу согласия».

Модель отметила, что ее мужчине настолько понравился опыт, что теперь она, возможно, сама попросит сделать себе аналогичный подарок на праздники.

Ранее сообщалось, что бывшая порнозвезда Саманта Сейнт устроила оргию в честь дня рождения своего бойфренда. По ее словам, это был очень памятный вечер.