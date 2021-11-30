Женщина собрала на день рождения бойфренда порноактрис и устроила оргию

Бывшая порнозвезда Саманта Сейнт устроила оргию в честь дня рождения своего бойфренда. Об этом пишет издание Daily Star.

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Разговор об этом зашел во время подкаста Private Talks, в котором участвовала Сейнт. Его ведущая Алексис Тексас, в прошлом также снимавшаяся в порно, спросила у нее о самом романтичном поступке, который она совершила ради своего партнера. «Я устроила своему бойфренду очень неплохой секс втроем, — назвала та. — Или не втроем? Не помню точно, сколько всего там было людей».

По словам женщины, она собрала на 40-летие бойфренда знакомых порноактрис, которые ему нравились. «Это был очень памятный вечер, — рассказала она. — Мы были в Лас-Вегасе, так что все позволено, верно?»

Ранее сообщалось, что в США женщина привела в дом любовника и спасла брак. Муж и жена решили, что третий человек мог бы помочь привнести недостающий элемент в их отношения.