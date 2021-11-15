Влюбленная в миллионера на 30 лет старше девушка ответила на нападки завистников

В США 29-летняя звезда TikTok и Instagram София Спаллино рассказала об отношениях с мужчиной старше нее почти на 30 лет и ответила на нападки завистников в сети. Ее историю публикует Daily Star.

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Спаллино и 58-летний миллионер Роберт Кроак познакомились в интернете и вскоре влюбились друг в друга. Пара долгое время скрывала отношения, но потом девушка захотела поделиться радостью с подписчиками. Теперь она регулярно записывает ролики с возлюбленным, в которых показывает, что разница в возрасте никак не влияет на их отношения и не мешает быть на одной волне.

Однажды Спаллино призналась в полиамории и рассказала, что параллельно встречается с женщинами. Она добавила, что ей нравятся партнерши постарше, поскольку они более опытные и спокойные.

На нападки со стороны пользователей и обвинения в том, что она встречается с Кроаком только ради денег, девушка отвечает спокойно. Она объясняет подписчикам, что влюбилась в душу мужчины, и ей просто повезло, что он оказался богатым.

Тех, кто осуждает американку за связь с женщинами, она призывает отказаться от шаблонного мышления и не скрывать своих истинных желаний.

Ранее сообщалось, что 55-летний житель Миссури, США, женился на возлюбленной, которая младше него на 28 лет. После этого в сети мужчину прозвали извращенцем.