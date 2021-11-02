Женившегося на 27-летней девушке 55-летнего мужчину прозвали извращенцем

Мужчину прозвали извращенцем после свадьбы на возлюбленной, которая младше его на 28 лет

55-летний житель Миссури, США, женился на возлюбленной, которая младше него на 28 лет. Как сообщает Daily Mirror, после этого в сети мужчину прозвали извращенцем.

Дарин познакомился с 27-летней Сарой Хендерсон в YouTube, где оба ведут свои каналы. Периодически они оставляли комментарии под видео друг друга, а после начали общаться по электронной почте. Вскоре американцы решили встретиться лично и в январе 2021 года стали парой. Спустя два месяца влюбленные сыграли свадьбу. Американка призналась, что с первой встречи поняла, что ее новый знакомый — особенный.

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По словам девушки, родители не сразу приняли ее выбор из-за большой разницы в возрасте. Однако теперь мать Хендерсон отлично ладит с зятем, а ее отец смирился с решением дочери.

Уже почти год американцы состоят в браке, и за это время их союз не раз подвергался критике в интернете — Сару называли охотницей за деньгами, а ее мужа — извращенцем. «Я обожаю его за его юмор, любовь, доброту. А не за его деньги», — сказала Хендерсон. «Мне кажется, что иногда люди думают, что нам не о чем поговорить, а это безумие, потому что мы постоянно разговариваем, мы вместе 24 часа в сутки, и у нас никогда не заканчиваются темы для разговора», — добавил Дарин.

Ранее сообщалось, что 47-летний Джереми Пратико из Вермонта, США, преодолел почти шесть тысяч километров, чтобы встретиться с возлюбленной, которая младше его на 28 лет. «Я думал, что влюблялся раньше, но оказалось, что я впервые по-настоящему влюбился в Шарлин. Мой мир перевернулся с ног на голову, и это самое лучшее, что было в моей жизни», — отметил Пратико.