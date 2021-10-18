Супруги с разницей в возрасте в год пожаловались на комментарии «вы мать и дочь»

Женатые друг на друге женщины пожаловались, что окружающие принимают их за мать и дочь

Женатые друг на друге женщины из Винздора, Великобритания, пожаловались, что незнакомцы часто принимают их за мать и дочь, несмотря на то, что между ними всего год разницы. Видео об этом они опубликовали в TikTok.

«Когда вы лесбийская пара на свидании, а вас принимают за лучших подруг, сестер, близнецов, мать с дочерью, но никогда не за пару», — посетовали в ролике 33-летняя Уитни Бэкон-Эванс и ее 34-летняя жена Меган. В аккаунте супругов несколько видео со сценками, в которых изображают сестер или мать и дочь, высмеивая заблуждения и нетактичные комментарии окружающих.

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«Около месяца назад курьер постучал в дверь, и я, ненакрашенная, ему открыла. Он спросил, есть ли дома моя мать. Я 33-летняя женщина, я хочу выглядеть как взрослая женщина. Я рада, что возрастные изменения меня пощадили, но я хочу выглядеть хотя бы на свой возраст, а не как ребенок», — пожаловалась Уитни в интервью сайту LADbible. Она добавила, что их постоянно принимают не за пару, а за родственниц, особенно в новых местах. Иногда это случается по пять раз за неделю.

«Это ужасно смущает. Да, бывает, что нас в жизни принимают за мать и дочь, но мы также получаем множество подобных комментариев в TikTok. Это расстраивает», — призналась Меган.

Однако большинство комментаторов стараются поддерживать женщин: делают им комплименты, признаются в любви и рассказывают о похожих нелепых ситуациях из своей жизни.

Ранее сообщалось, что мать и дочь из австралийского города Голд-Кост прославились в сети благодаря тому, что их часто принимают за сестер. Родственниц часто просят предъявить документы, когда они вместе отправляются в клуб или ресторан.