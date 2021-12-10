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Горбачева обвинили в незаконном строительстве на Кавказе

Космонавт Джанибеков: Горбачев затевал на Кавказе стройки с многочисленными нарушениями

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Михаил Горбачев до того, как занять пост генсека ЦК КПСС, а затем и президента СССР, работал на Северном Кавказе, где занимался возведением объектов с многочисленными нарушениями. В незаконном строительстве политика обвинил дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Джанибеков в интервью KP.RU.

По словам Джанибекова, его отец в те годы был начальником пожарной инспекции в Карачаево-Черкесии и неоднократно сталкивался с Горбачевым в ходе работы. «Горбачев там затевал разные стройки, а отец категорически возражал: они с точки зрения пожарной безопасности никакой критики не выдерживали», — рассказал космонавт.

Он отметил, что, в частности, по инициативе политика в Черкесске с нарушениями был построен завод резинотехнических изделий. «Отец закрыл это предприятие, вырубив там питание. Горбачев его вызвал и объявил строгий выговор с занесением. А завод сгорел через месяц», — вспомнил Джанибеков.

Такая же участь постигла и построенный Горбачевым птичник, который должен был стать самым большим в Европе: из-за допущенных при возведении объекта нарушений комплекс со всем оборудованием сгорел спустя неделю после открытия. Другим примером неудачного строительства стал дом, который политик возвел в горах Домбая вопреки советам специалистов, — в итоге здание уничтожили селевые потоки.

Джанибеков добавил, что разделяет мнение большинства россиян, которые в ходе недавнего опроса ВЦИОМ назвали Горбачева главным антигероем советского времени.

Ранее в декабре сообщалось, что, согласно соцопросу, список антигероев СССР с большим отрывом возглавил Горбачев — за него проголосовало 20 процентов респондентов.

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Варвара Кошечкина
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