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Хасбулатов прокомментировал слова Путина о сотрудниках ЦРУ в правительстве

Хасбулатов не согласился со словами Путина о сотрудниках ЦРУ в правительстве РФ в 90-е

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Никакого целенаправленного влияния со стороны США на работу российского правительства в 1990-е не было. Первый президент Борис Ельцин и чиновники сами стремились к сотрудничеству с иностранными представителями. Такой комментарий в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» дал бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

По его предположению, президент Владимир Путин, упомянувший о сотрудниках ЦРУ в кабмине при Ельцине, был недостаточно осведомлен, так как в те времена мог находиться в Санкт-Петербурге. «Никаких там шпионских замыслов и не надо было. Вот, поедут туда, их берут на содержание, кормят, поят, называют великими. А тут хвост поднимается, петушатся, начинают думать, что они великие», — отметил Хасбулатов.

В США этих членов разведки привлекли к уголовной ответственности, ведь они принимали участие в приватизации, работая в правительстве, заключил он.

Ранее Путин заявил, что в правительстве во времена первого президента Бориса Ельцина работали кадровые сотрудники ЦРУ. По словам Путина, 20 лет назад, в 2000-е, он «вычистил всех» агентов, но в 1990-е годы, эпоху Ельцина, сотрудники спецслужб активно участвовали в управлении страной.

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Юлия Ямпольская
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