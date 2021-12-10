Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Кабуле прогремели два взрыва

МВД Афганистана: в Кабуле прогремели взрывы, двое человек мертвы, еще четверо ранены

Фото: Reuters

В Кабуле прогремели два взрыва, в результате погибли как минимум два человека. Об этом пишет телеканал 1TVNews в Twitter со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана.

Материалы по теме:
Земля войны. Афганистан пытались покорить Британия, США и СССР. Почему это удалось только талибам?
Земля войны.Афганистан пытались покорить Британия, США и СССР. Почему это удалось только талибам?
21 ноября
«Кто не сбежал, тот прячется» Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов. Репортаж из Афганистана
«Кто не сбежал, тот прячется»Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов. Репортаж из Афганистана
20 октября

Еще как минимум четверо человек ранены. Оба взрыва прогремели около 15.25 по местному времени (13.55 мск) в кабульском районе Даште-Барчи, преимущественно населенном шиитами-хазарейцами (представителями этнического и религиозного меньшинства страны).

Как отмечает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря афганского МВД Саида Хости, также поступала информация о перестрелках в районе Даште-Барчи. «Первый взрыв прогремел у входа в молитвенный зал Шехид-Мазари, в результате погибли два человека, ранения получили трое», — приводится цитата Хости. Он добавил, что во время второго происшествия взорвался микроавтобус. По предварительным данным, в результате пострадала одна женщина.

Это уже второе происшествие за прошедшую неделю. 7 декабря в кабульском районе Джой Шир также прогремел взрыв, причиной происшествия якобы стала заложенная у дороги мина.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Сокуров рассказал о споре с Путиным насчет межнациональных конфликтов
В Индии испытали ракету для Су-30МКИ
Матч РПЛ отменили
Модель приняла двойную дозу контрацепции по совету аптекаря и попала в больницу
Соратник «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова вышел по УДО
В небе над Москвой заметили редкое природное явление
Генерала российской таможни отдадут под суд за взятку в два миллиона рублей
Рост цен в США побил рекорд
Тихановская упрекнула Запад в отсутствии серьезного давления на Минск
В Госдуме предложили ввести новогоднюю пенсию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter