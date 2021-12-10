В Кабуле прогремели два взрыва, в результате погибли как минимум два человека. Об этом пишет телеканал 1TVNews в Twitter со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана.

Еще как минимум четверо человек ранены. Оба взрыва прогремели около 15.25 по местному времени (13.55 мск) в кабульском районе Даште-Барчи, преимущественно населенном шиитами-хазарейцами (представителями этнического и религиозного меньшинства страны).

Как отмечает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря афганского МВД Саида Хости, также поступала информация о перестрелках в районе Даште-Барчи. «Первый взрыв прогремел у входа в молитвенный зал Шехид-Мазари, в результате погибли два человека, ранения получили трое», — приводится цитата Хости. Он добавил, что во время второго происшествия взорвался микроавтобус. По предварительным данным, в результате пострадала одна женщина.

Это уже второе происшествие за прошедшую неделю. 7 декабря в кабульском районе Джой Шир также прогремел взрыв, причиной происшествия якобы стала заложенная у дороги мина.