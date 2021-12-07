В центре Кабула прогремел взрыв

В афганской столице Кабул в районе Джой Шир прогремел взрыв. Об этом сообщает TOLO News.

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Инцидент произошел во втором полицейском округе. Официальный представитель Министерства внутренних дел страны Саид Хости подтвердил факт взрыва. По его словам, причиной происшествия стала заложенная у дороги мина. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Ранее в Кабуле на проспекте Дар-уль-Аман, около средней школы «Хабибие» сдетонировала заложенная у дороги бомба. Пострадали пять человек, никто не погиб. Также, 23 ноября магнитная мина подорвала машину членов радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Взрывы, в ходе которых погибли минимум шесть человек, произошли в столице 15 и 17 ноября.

После прихода к власти радикальной группировки террористические акты в республике участились. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что события в стране могут развиться по катастрофическому сценарию, если власти в Кабуле не смогут нормализовать там ситуацию.