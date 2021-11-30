В Кабуле прогремел взрыв

В Кабуле, около средней школы взорвалась заложенная у дороги бомба

В афганской столице Кабул, на проспекте Дар-уль-Аман, около средней школы «Хабибие» прогремел взрыв. Об этом сообщает Ariana News.

Свидетели происшествия сообщают, что причиной взрыва стала заложенная у дороги бомба. Пострадали пять человек. Подробности инцидента уточняются.

Пресс-секретарь кабульского полицейского управления подтвердил факт взрыва и заявил, что жертв нет, передает TOLO News.

Ранее в Афганистане на центральном рынке Кабула сдетонировала магнитная мина, которая была прикреплена к машине членов радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Взрывы, в ходе которых погибли минимум шесть человек, также произошли 15 и 17 ноября.

После прихода к власти радикальной группировки террористические акты в республике участились. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что события в стране могут развиться по катастрофическому сценарию, если власти в Кабуле не смогут нормализовать там ситуацию.