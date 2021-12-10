Невиновный мужчина провел в тюрьме 27 лет и вышел на свободу

Невиновный житель штата Массачусетс в США провел в тюрьме 27 лет по ошибочному обвинению в убийстве и вооруженном ограблении и вышел на свободу в 48 лет. Об этом сообщает Fox News.

Джеймс Люсьен был приговорен судом к пожизненному заключению по обвинению в совершенном в 1994 году убийстве 23-летнего Райана Эдвардса.

В ходе заседания Верховного суда округа Саффолк адвокат мужчины Деннис Туми заявил, что обвинения в убийстве и ограблении в отношении его клиента должны быть отменены из-за некорректно проведенного полицейского расследования. «Главный наш апелляционный аргумент в том, что присяжные просто не заслушивали показаний, после которых они бы оправдали Люсьена. Таким образом, ему не обеспечили право на справедливое правосудие», — подчеркнул он.

«Почти везде в этом деле мы видим серьезные проблемы», — отметила помощник окружного прокурора Джин Кемпторн.

В офисе окружного прокурора сообщили, что бывший офицер полиции Бостона Джон Брэзил был замешан в деле Люсьена. С 1990 по 1996 годы он вместе с другими полицейскими участвовал в коррупционной схеме, согласно которой они сговорились обманывать и грабить наркоторговцев, подавая ложные заявления и изымая деньги в личное пользование, представляя их как доходы наркоторговцев.

Брэзил сотрудничал со следствием и свидетельствовал против детективов полиции Бостона Кеннета Асерры и Уолтера Робинсона. Оба мужчины признали вину. В обмен на сотрудничество Брэзилу предоставили иммунитет, и он не получил реального тюремного срока.

Судья Роберт Улльман снял с мужчины обвинения. Семья Эдвардса выступала против освобождения Люсьена. «Я думаю, это ужасно. Теперь он на свободе, и некому помочь нашей семье, а убийство моего брата остается нерасследованным», — заявила сестра Эдвардса Дион Ричардс. Улльман призвал семью Эдвардса винить не Люсьена, а Брэзила, который подозревается во лжи и манипулировании доказательствами.

«Я чувствую себя хорошо, потому что теперь я со своей семьей. Я ждал этого целых 27 лет, и теперь я, наконец, свободен», — сказал Люсьен.

Ранее сообщалось, что в Северной Каролине, США, ошибочно осужденный в убийстве и просидевший в тюрьме 26 лет мужчина получил полное помилование от губернатора штата. Спустя несколько месяцев после суда свидетельница преступления отказалась от показаний против него, и с того момента началась продолжительная борьба невиновного американца за освобождение и оправдание по всем пунктам обвинения.