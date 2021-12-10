Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Невиновный мужчина провел в тюрьме 27 лет и вышел на свободу

Ошибочно осужденный в США мужчина вышел на свободу после 27 лет тюрьмы

Кадр: whdh.com

Невиновный житель штата Массачусетс в США провел в тюрьме 27 лет по ошибочному обвинению в убийстве и вооруженном ограблении и вышел на свободу в 48 лет. Об этом сообщает Fox News.

Джеймс Люсьен был приговорен судом к пожизненному заключению по обвинению в совершенном в 1994 году убийстве 23-летнего Райана Эдвардса.

В ходе заседания Верховного суда округа Саффолк адвокат мужчины Деннис Туми заявил, что обвинения в убийстве и ограблении в отношении его клиента должны быть отменены из-за некорректно проведенного полицейского расследования. «Главный наш апелляционный аргумент в том, что присяжные просто не заслушивали показаний, после которых они бы оправдали Люсьена. Таким образом, ему не обеспечили право на справедливое правосудие», — подчеркнул он.

«Почти везде в этом деле мы видим серьезные проблемы», — отметила помощник окружного прокурора Джин Кемпторн.

Материалы по теме:
«Смертная казнь — для простых смертных» Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
«Смертная казнь — для простых смертных»Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
28 апреля
«Я десять лет не видел солнечного света» Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
«Я десять лет не видел солнечного света»Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
16 августа

В офисе окружного прокурора сообщили, что бывший офицер полиции Бостона Джон Брэзил был замешан в деле Люсьена. С 1990 по 1996 годы он вместе с другими полицейскими участвовал в коррупционной схеме, согласно которой они сговорились обманывать и грабить наркоторговцев, подавая ложные заявления и изымая деньги в личное пользование, представляя их как доходы наркоторговцев.

Брэзил сотрудничал со следствием и свидетельствовал против детективов полиции Бостона Кеннета Асерры и Уолтера Робинсона. Оба мужчины признали вину. В обмен на сотрудничество Брэзилу предоставили иммунитет, и он не получил реального тюремного срока.

Судья Роберт Улльман снял с мужчины обвинения. Семья Эдвардса выступала против освобождения Люсьена. «Я думаю, это ужасно. Теперь он на свободе, и некому помочь нашей семье, а убийство моего брата остается нерасследованным», — заявила сестра Эдвардса Дион Ричардс. Улльман призвал семью Эдвардса винить не Люсьена, а Брэзила, который подозревается во лжи и манипулировании доказательствами.

«Я чувствую себя хорошо, потому что теперь я со своей семьей. Я ждал этого целых 27 лет, и теперь я, наконец, свободен», — сказал Люсьен.

Ранее сообщалось, что в Северной Каролине, США, ошибочно осужденный в убийстве и просидевший в тюрьме 26 лет мужчина получил полное помилование от губернатора штата. Спустя несколько месяцев после суда свидетельница преступления отказалась от показаний против него, и с того момента началась продолжительная борьба невиновного американца за освобождение и оправдание по всем пунктам обвинения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Роспотребнадзор перечислил отличия течения COVID-19 при омикрон-штамме
Россиянка отдохнула в Египте и возмутилась поведением местных мужчин
В США застрелили рэпера из-за войны между уличными бандами
Украина попросила партнеров обменяться разведданными
Назван значительно увеличивающий риск развития рака груди напиток
Захарова высмеяла «разбирающуюся в России» Нуланд
Невиновный мужчина провел в тюрьме 27 лет и вышел на свободу
Перечислены ранние симптомы рака кишечника
Бывший агент США раскрыл тайный смысл маневра Украины у Керченского пролива
Путин рассказал об американских агентах в правительстве России в эпоху Ельцина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter