Просидевший в тюрьме почти 30 лет невиновный добился освобождения

В Северной Каролине, США, ошибочно осужденный и просидевший в тюрьме 26 лет мужчина получил полное помилование от губернатора штата. Об этом сообщает BBC News.

Донтэ Шарпа арестовали в 1994 году и обвинили в убийстве первой степени. Спустя несколько месяцев после суда свидетельница преступления отказалась от показаний против Шарпа, и с того момента началась продолжительная борьба невиновного американца за освобождение и оправдания по всем пунктам обвинения.

Мужчина сражался за справедливость почти 30 лет, все это время его поддерживали близкие родственники и многочисленные адвокаты. В августе 2019 года Шарп добился освобожден из тюрьмы, но это стало только первым шагом на пути к свободе — американец планировал получить полное помилование от губернатора штата Роя Купера и подал соответствующее заявление.

В пятницу, 12 ноября, Купер удовлетворил просьбу ошибочно осужденного и полностью его помиловал. Теперь Шарп может претендовать на получение компенсации от штата. Однако и на этом американец не планирует останавливаться: мужчина рассказал, что хочет посвятить остаток жизни борьбе за права невиновных, которые находятся в тюрьме. Теперь он работает в юридической организации Forward Justice и выступает за реформу уголовного правосудия в Северной Каролине.

«Моя свобода не будет полной до тех пор, пока есть люди, несправедливо находящиеся в тюрьме, несправедливо осужденные и ожидающие помилования», — отметил Шарп.

Ранее сообщалось, что подросток из Ганы оказался в тюрьме по ошибке и стал священником, находясь за решеткой. Хотя Максвелл оказался в тюрьме вместе с настоящими преступниками, он сумел сохранить веру, и даже взрастить ее.