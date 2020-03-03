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Невиновный мужчина провел 23 года в тюрьме и разбогател

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Ламонт Макинтайр
Ламонт Макинтайр

Невиновный житель американского штата Канзас получил получил огромную компенсацию и разбогател после того, как провел 23 года в тюрьме по ошибочному обвинению. Об этом сообщает издание Unilad.

В 1994 году 17-летний Ламонт Макинтайр (Lamonte McIntyre) был приговорен к пожизненному заключению за двойное убийство, которого он не совершал, и провел более 8,5 тысячи дней за решеткой. В октябре 2017 года суд округа Уайандот пересмотрел дело, и Макинтайр был реабилитирован.

В 2019 году 43-летний чернокожий мужчина подал иск против штата Канзас в соответствии с законом об ошибочном осуждении, который дает возможность незаконно осужденным получить денежную компенсацию. 24 февраля офис генерального прокурора принял решение по делу и постановил выплатить Макинтайру 1,5 миллиона долларов (100,2 миллиона рублей). Ему также был предоставлен сертификат о невиновности и разрешение на участие в государственной программе пособий на медицинское обслуживание в 2020 и 2021 годах.

Материалы дела и информация о ДНК теперь будут уничтожены, и он сможет начать жизнь с чистого листа.

Макинтайр так прокомментировал последствия незаконного обвинения: «Штат Канзас отобрал 23 года моей жизни и не дал мне ничего взамен. Штат забрал мою юность. Он забрал каждый день рождения и Рождество с семьей, и даже в тяжелые времена, когда они нуждались во мне, я не мог быть с ними».

Оказавшись на свободе, незаконно осужденный основал некоммерческую организацию «Чудо невиновности», которая помогает тем, кто оказался в аналогичной ситуации.

Ранее сообщалось, житель американского штата Флорида остался без компенсации в 2,5 миллиона долларов (158 миллионов рублей) после 43 лет в тюрьме. Компенсация не распространяется на людей, у которых были судимости ранее, а у Уильямса было две судимости.

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