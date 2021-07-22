Подросток по ошибке попал за решетку и стал священником

Подросток из Ганы оказался в тюрьме по ошибке и стал священником, находясь за решеткой. Об этом сообщает новостной сайт YEN.

Когда юноше по имени Максвелл (Maxwell) было 16 лет, он по обоюдному согласию завел роман с ровесницей. Вскоре его арестовали по обвинению в растлении малолетних. По словам Максвелла, сотрудники правоохранительных органов прибавили ему в документах возраст два года возраста, чтобы его можно было посадить в тюрьму. В итоге юношу приговорили к семи годам тюремного заключения.

Хотя Максвелл оказался в тюрьме вместе с настоящими преступниками, он сумел сохранить веру, и даже взрастить ее. Он стал принимать христианство более серьезно и учить этому других.

Будучи за решеткой, ошибочно осужденный юноша лишился матери, но даже это не сокрушило его веру и не заставило его прекратить проповедничество.

Исполнительный директор Фонда проверки преступлений Ибрагим Оппонг Квартенг (Ibrahim Oppong Kwarteng) навестил молодого человека в тюрьме. Он был рад узнать о деятельности Максвелла, но предполагает, что его необходимо было направить в исправительный центр, а не в тюрьму.

Ранее сообщалось, что житель американского города Гренада, штат Миссисипи, более 20 лет отсидел в тюрьме по ошибочному обвинению и женился спустя год после освобождения. В результате пересмотра дела все обвинения с мужчины были сняты.