Ошибочно осужденный полицейский вернулся на работу через 10 лет после увольнения

Полицейский из города Порт-Элизабет в Восточно-Капской провинции ЮАР, который отсидел в тюрьме из-за ложного обвинения в домогательствах к коллеге, вернулся на работу спустя десять лет после увольнения. Об этом сообщает издание The Citizen.

В 2010 году полицейского Мешака Фофо (Meshack Phopho) обвинили в домогательствах к коллеге женского пола. В начале 2011 года суд приговорил мужчину к пяти годам тюремного заключения и отстранил от работы в правоохранительных органах. Тот факт, что дисциплинарное расследование показало, что Фофо невиновен, не был принят во внимание.

Мужчина подал апелляцию, и она была рассмотрена в его пользу. В ноябре 2014 года Верховный суд Восточно-Капской провинции отменил обвинение и приговор. Но когда Фофо попытался вернуться на работу, ему заявили, что он пропустил 30-дневный срок подачи апелляции после решения суда. При этом мужчина и его адвокат утверждали, что их уведомили о решении суда через три месяца после его вынесения.

В 2019 году суд по трудовым спорам в городе Порт-Элизабет нашел бывшего комиссара полиции Риа Фийега (Riah Phiyega), которая приняла решение отказать Фофо в возвращении на работу. Суд постановил, что ее решение не было ни обоснованным, ни рациональным.

В конце мая апелляционный суд отклонил попытку представителей полиции изменить это решение и частично поддержал встречную апелляцию Фофо. Апелляционный суд дополнил решение о возвращении мужчины на работу указанием о необходимости сохранить его звание, зарплату, пособии и привилегии.

Ранее сообщалось, что житель американского города Чикаго, штат Иллинойс, восемь лет отсидел в тюрьме за преступление, которого он не совершал, доказал свою невиновность и стал адвокатом. После того как его отпустили, мужчина зарегистрировался в колледже и получил диплом младшего специалиста, а затем — степень бакалавра в уголовном праве.