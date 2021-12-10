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Самый бюджетный iPhone подешевел

iPhone SE подешевел в России на 25 процентов

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Выпущенный в 2020 году iPhone SE подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Как заметили авторы медиа, самое бюджетное устройство стало примерно на 25 процентов дешевле — аппарат с 64 гигабайтами встроенной памяти можно приобрести за 30 тысяч рублей. На старте продаж SE был оценен в 40 тысяч рублей, в настоящий момент данная цена сохраняется на бюджетное устройство в интернет-магазине Apple.

«После выхода iPhone SE в 2020 году пользователи разделились на два лагеря. Одни видели в нем устаревший гаджет, а вторые, томно вздыхая, назвали его “классикой”», — отметили журналисты.

Доступный смартфон оказался преемником одноименного популярного устройства, вышедшего в 2016 году. Гаджет имеет 4,7-дюймовый IPS-экран, физическую кнопку Home с дактилоскопическим сенсором, процессор A13 Bionic, три гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей.

В начале декабря авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что Apple намерена и дальше развивать линейку компромиссных смартфонов. Так, новые iPhone SE выйдут как минимум дважды — в начале 2022 и 2023 годов.

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Андрей Ставицкий
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