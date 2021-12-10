Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о своей беременности

Актриса Дженнифер Энистон заявила, что ей было больно читать слухи о своей беременности

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о своей беременности. Интервью с ней было опубликовано в издании The Hollywood Reporter.

«Люди понятия не имеют, что со мной происходит, они не знают ничего о моем здоровье, не знают, можно ли мне иметь детей. Они ничего не знают, поэтому это [слухи об беременности] было действительно больно и просто противно», — призналась звезда сериала «Друзья».

Она добавила, что сейчас спокойнее относится к разговорам о том, что она предпочла заниматься карьерой, а не детьми. Энистон пошутила, что таблоиды постоянно пишут о том, что она якобы беременна. «У меня до сих пор есть близнецы? Я все еще буду чудесной матерью в 52 года?», — спросила актриса.

В августе Энистон заявила, что отказывается общаться с противниками прививок. Она признала, что каждый человек имеет право на собственное мнение, однако часто это мнение ни на чем не основывается. В связи с этим актриса считает необходимым информировать общественность о ситуации с коронавирусом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Путин поспорил с Сокуровым о России фразой «вы хотите повторения Югославии?»
Путин предложил упростить въезд в Россию для ряда стран
Чемпионка Европы рассказала об умирающем российском биатлоне
Премьер Чехии назвал условие для дипломатических переговоров России и НАТО
Москвичей предупредили о потеплении в воскресенье
Самый бюджетный iPhone подешевел
Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о своей беременности
Ценам на жилье в России предрекли снижение
Курс лиры обвалился до исторического минимума
Вирусолог нашел несоответствие между заявлениями «Вектора» и Роспотребнадзора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter