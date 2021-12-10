Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о своей беременности. Интервью с ней было опубликовано в издании The Hollywood Reporter.

«Люди понятия не имеют, что со мной происходит, они не знают ничего о моем здоровье, не знают, можно ли мне иметь детей. Они ничего не знают, поэтому это [слухи об беременности] было действительно больно и просто противно», — призналась звезда сериала «Друзья».

Она добавила, что сейчас спокойнее относится к разговорам о том, что она предпочла заниматься карьерой, а не детьми. Энистон пошутила, что таблоиды постоянно пишут о том, что она якобы беременна. «У меня до сих пор есть близнецы? Я все еще буду чудесной матерью в 52 года?», — спросила актриса.

В августе Энистон заявила, что отказывается общаться с противниками прививок. Она признала, что каждый человек имеет право на собственное мнение, однако часто это мнение ни на чем не основывается. В связи с этим актриса считает необходимым информировать общественность о ситуации с коронавирусом.