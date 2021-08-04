Дженнифер Энистон отказалась общаться с антипрививочниками

Голливудская актриса Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями-антипрививочниками. Об этом сообщает издание InStyle.

«По-прежнему есть большая группа людей, которая выступает против вакцинации или просто не прислушивается к фактам. Это настоящий позор. Я недавно потеряла несколько человек из своего окружения, которые отказались прививаться. Это было досадно», — поделилась звезда «Друзей».

Она признала, что каждый человек имеет право на собственное мнение, однако часто это мнение ни на чем не основывается. В связи с этим Энистон считает необходимым информировать общественность о ситуации с коронавирусом.

В прошлом году стало известно, что фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях. Снимок был сделан фотографом Марком Селигером. Все вырученные от продажи средства пошли на борьбу с коронавирусом, в частности, на бесплатное тестирование и услуги здравоохранения для менее обеспеченных граждан.