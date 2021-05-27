Дэвид Швиммер признался в любви к Дженнифер Энистон на съемках «Друзей»

Актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, сыгравшие влюбленных Рейчел и Росса в сериале «Друзья», рассказали о настоящих чувствах друг к другу на съемочной площадке в спецвыпуске «Друзья: Воссоединение», вышедшем на сервисе HBO Max. Об этом пишет The Sun.

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Ведущий Джеймс Корден во время беседы с артистами заявил: «Вы все молодые, горячие, хорошо выглядящие и успешные актеры, и для меня немыслимо, чтобы не было закадровых романов».

«В первом сезоне я был сильно влюблен в Джен», — сознался Швиммер. Энистон добавила, что чувства были взаимными.

Артисты при этом заверили, что на съемках оставались друзьями. «Я помню, как однажды сказала Дэвиду: "Будет такой облом, если первый раз, когда мы с тобой по-настоящему поцелуемся, покажут по национальному телевидению". Конечно, первый раз мы поцеловались в том кафе. Поэтому мы просто направили все наше обожание и любовь друг к другу на Росса и Рейчел», — объяснила Энистон.

Швиммер добавил, что они в те времена были словно два корабля, проплывающих мимо друг друга, потому что один из них постоянно находился в отношениях с кем-то еще.

В России спецвыпуск «Друзья: Воссоединение» выходит 27 мая. Шоу «Друзья» насчитывает десять сезонов, выпускавшихся с 1994 по 2004 год. По версии телеканала MTV был признан одним из лучших комедийных сериалов американского телевидения. Проект награжден шестью премиями «Эмми».