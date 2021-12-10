Россиянина ударили ножом в московском метро

В московском метро россиянин получил ножевое ранение. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЧП произошло около 10:30 в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар». Подозреваемый скрылся с места преступления. Пострадавший мужчина направлен в одну из столичных больницу. Как сообщает в своем Telegram-канале издание «МК», пострадавший — Рамзан Тимерхаджиев, ему 29 лет.

Полиция ведет розыск подозреваемого и выясняет все обстоятельства произошедшего.

29 ноября сообщалось, что сотрудники спецслужб задержали в Казани местного жителя, напавшего с ножом на охранника торгового центра.