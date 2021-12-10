Бывший агент США раскрыл тайный смысл маневра Украины у Керченского пролива

Украинские военные направили корабль «Донбасс» к Керченскому проливу, чтобы проверить реакцию Россию на подобную провокацию, заявил политолог, бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет (Scott Bennett), пишут «Известия».

По его словам, маневр неподалеку от Керченского пролива был проверкой, какой ответ от Москвы последует за действиями Киева. «С целью проверки реакции, обороноспособности, оценки ментальных способностей, военного и политического ответа от России», — раскрыл тайный смысл Беннет. Экс-агент разведки США считает, что Киев сознательно направил военное судно. Он предположил, что на нем, вероятно, было очень много людей на случай ответа России.

Беннет считает, что Запад хочет создать платформу для своих «заявлений, требований, предупреждений, угроз в адрес России из-за каких-то надуманных или сфабрикованных дел». По его мнению, обвинения России в якобы подготовке вторжения на Украину — одно из них. «А корабль — лишь предлог», — объяснил он.

В четверг, 9 декабря, корабль находился в 18 морских милях от Керченского пролива и требований изменить курс не выполнял. Затем он вернулся на Украину.