Двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль Украины лег на обратный курс

Корабль Военно-морских сил Украины «Донбасс», двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море и к российской границе, лег на обратный курс. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует ФСБ Центр общественных связей

ФСБ расценивает действия экипажа как провокационные или угрожающие безопасности мореплавания.

С чего все началось

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины 9 декабря приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс он не выполнял. Судно находилось в 18 морских милях от Керченского пролива. Утром оно снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива Керчь-Еникальским каналом от украинской стороны не было.

Корабль российской береговой охраны сообщил о необходимости соблюдать законы, но получил ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует. В ФСБ отметили, что подобные действия создают угрозу безопасности мореплавания.

Как сообщал портал Marinetraffic, в проливе на момент приближения корабля находилось порядка 80 гражданских судов.

Реакция Украины

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) заявил в Facebook, что корабль не входил в «чувствительные зоны» и выполнял задачи в территориальных водах Украины.

Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС вооруженных сил Украины «Донбасс» не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время «Донбасс» возвращается на базу Штаб Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) пресс-служба

Министр обороны Украины Алексей Резников напомнил в интервью изданию Lb.ua, что судно находится в Азовском море законно, поскольку это акватория совместного пользования.

Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия. В целом же — Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях Алексей Резников министр обороны Украины

Глава украинского Минобороны пояснил, что угрозы для экипажа «Донбасса» не было, никаких инцидентов не произошло. Корабль почти вернулся в порт.

Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предположил, что сообщения о приближении судна к Керченскому проливу были попыткой сорвать переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которые проходили по телефону в момент их поступления.

Реакция в России

Капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев в беседе с РИА Новости предположил, что действия корабля «Донбасс» могут отрабатывать боевую подготовку и прощупывать бдительность вооруженных сил России.

Он отметил, что судно — это бывшая плавучая мастерская, которая после распада СССР была передана Украины. Его назначение — произведение ремонтов в морской зоне. Позже оно было переквалифицировано в корабль управления и базировалось в Одессе. На нем произошел пожар, стоял вопрос о списании корабля, после чего его с буксиром перевели в Бердянске. В полной мере считаться штабным кораблем «Донбасс» не может. Точно сказать, если ли на нем вооружение, нельзя, отсутствуют данные, добавил эксперт.

Вполне можно предположить, что это может быть отработка задач боевой подготовки, потому что на Азовском море есть легкие силы ВМС Украины в виде легких бронированных артиллерийских катеров типа «Гюрза» либо они решили прощупать нашу бдительность на фоне происходящих событий Сергей Горбачев Капитан I ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посчитал провокацией движение украинского корабля в сторону Керченского пролива. Он подчеркнул, что у России достаточно сил, чтобы не допускать подобного у своих границ.

Безусловно, это в любом случае провокация, которая предпринимается политическим руководством Украины. Посягательство на целостность границ Российской Федерации может достаточно плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве Юрий Гемпель Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев подчеркнул, что Украине не следует устраивать подобные провокации. По его словам, они не несут серьезной угрозы и всегда получат адекватный ответ. Депутат напомнил ситуацию в 2018 году, когда были приняты профессиональные и своевременные меры.

Военной угрозы это не представляет для Российской Федерации. Тут очень важно отметить, что все эти провокации, они угрожают гражданскому и мирному передвижению кораблей в этой зоне Адальби Шхагошев Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Россия назвала их действия провокацией, Киев заявил о военной агрессии Москвы. 25 задержанных украинских моряков выдали Украине в рамках большого обмена в 2019 году. Два катера и буксир были возвращены Киеву 18 ноября 2019 года.

