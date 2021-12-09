Около корабля ВМС Украины в Керченском проливе насчитали 80 гражданских судов

Порядка 80 гражданских судов находятся в Керченском проливе, к которому приблизился корабль управления «Донбасс» Военно-мирских сил (ВМС) Украины, насчитали эксперты портала Marinetraffic.

В четверг, 9 декабря, стало известно, что украинский военный корабль приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс он не выполнил. В настоящий момент судно находится в 18 морских милях около Керченского пролива. Как отметили в Федеральной службе безопасности России, его действия создают угрозу мореплаванию. При этом украинская сторона заявок на прохождение пролива не подавала.

Позже стало известно, что корабль ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс.

Днем корабль российской береговой охраны предупредил украинскую сторону о необходимости соблюдать законы, но получил от командования ответ, что судно проходить через пролив не намерено.

В ноябре в акваторию Черного моря вошел американский эсминец Arleigh Burke (DDG-51).