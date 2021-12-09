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Корабль ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс

В ФСБ России сообщили, что корабль ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы судно не реагирует, сообщили в ФСБ России. Об этом пишет ТАСС.

«Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания», — заявили в ФСБ.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал движение корабля украинских ВМС в сторону Керченского пролива провокацией. Также он подчеркнул, что Россия имеет достаточное количество сил и средств для того, чтобы не допускать подобных провокаций у ее границ.

Вечером 9 декабря в ФСБ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс не выполняет. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.

Марина Совина
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