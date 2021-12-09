В Крыму движение корабля ВМС Украины к Керченскому проливу назвали провокацией

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал движение корабля украинских Военно-морских сил (ВМС) в сторону Керченского пролива провокацией, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования России об изменении курса. Днем 9 декабря корабль береговой охраны России призвал украинских моряков соблюдать российские законы, на что те ответили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив.

«Безусловно, это в любом случае провокация, которая предпринимается политическим руководством Украины. Посягательство на целостность границ Российской Федерации может достаточно плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве», — заявил крымский депутат.

Также он подчеркнул, что Россия имеет достаточное количество сил и средств для того, чтобы не допускать подобных провокаций у ее границ. Он добавил, что администрацию президента Украины Владимира Зеленского ждет неминуемый крах в попытках создать напряжение у границ.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал страны Евросоюза (ЕС) и США «унять их неразумное дитя» в лице Украины, пока из-за ее действий не началась новая война. Он добавил, что Западу становится труднее придумывать новые обвинения в адрес Москвы, поскольку «сбои сформировавшейся у Украины причудливой националистическо-олигархичной анархии стали слишком очевидны».