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В российском регионе притворившаяся медсестрой женщина украла золото у школьниц

В Дагестане женщина притворилась медсестрой и украла золотые украшения у третьеклассниц

Фото: Unsplash

В Дагестане женщина притворилась медсестрой и украла золотые украшения у третьеклассниц, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел 24 ноября в селении Касумкент. Детям обманщица пояснила, что заберет ювелирные украшения, чтобы убрать с них бактерии и вирусы. Родители школьниц обратились в полицию.

Женщину удалось оперативно задержать. Она призналась, что решилась пойти на воровство из-за личных проблем у нее не было денег на оплату квартиры. Все золотые украшения передали владельцам.

В отношении россиянки возбуждено дело по статье 159 УК («Мошенничество»).

В Севастополе две гадалки обокрали 83-летнюю пенсионерку на 480 тысяч рублей во время ритуала по снятию порчи.

По данным следствия, мошенницы подошли к женщине на улице и сообщили ей, что видят на ней порчу и сглаз. Злоумышленницы назвали имена взрослых детей жертвы и сказали ей, что они тоже в опасности.

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Анна Щербакова
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