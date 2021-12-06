У российской пенсионерки украли полмиллиона рублей во время снятия порчи

В Севастополе гадалки обокрали 83-летнюю пенсионерку на 480 тысяч во время снятия порчи

В Севастополе две гадалки обокрали 83-летнюю пенсионерку на 480 тысяч рублей во время ритуала по снятию порчи. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным следствия, мошенницы подошли к женщине на улице и сообщили ей, что видят на ней порчу и сглаз. Злоумышленницы назвали имена взрослых детей жертвы и сказали ей, что они тоже в опасности. Для спасения себя и родственников от беды пенсионерке предложили провести обряд. Для этого ее попросили собрать все деньги, которые есть у нее в квартире, положить в пакет и отдать «целительницам». Женщина так и поступила.

После проведения ритуала «гадалки» вернули женщине пакет, однако вместо полумиллиона рублей там лежали две тетради. Подмену пенсионерка заметила только вернувшись домой после обряда.

Пострадавшая осознала, что ее обманули, и написала заявление в полицию. В настоящее время мошенниц разыскивают сотрудники правоохранительных органов.