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В Кремле рассказали о льготах для россиян в Донбассе

Песков: проживающим в Донбассе россиянам полагаются пенсии, пособия и детские выплаты

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Россиянам, которые проживают в Донбассе, полагаются пенсии по возрасту, пособие по нетрудоспособности и инвалидности, по беременности и родам, детские и многие другие выплаты. О льготах рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут «Известия».

Говоря о сроках предоставления социальных льгот, пресс-секретарь главы государства уточнил, что вопросами выплат занимается кабмин и «это вопрос к ним».

Ранее президент Владимир Путин гарантировал россиянам все права и льготы независимо от того места, где они проживают. Он пообещал на заседании поручить правительству продумать, как это обеспечить.

15 ноября глава государства подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно данному акту, произведенные в Донбассе товары должны быть допущены к госзакупкам наравне с российскими.

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Юлия Ямпольская
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