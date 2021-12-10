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Разлученные сестры нашли друг друга и встретились 70 лет спустя

Сестры из США, не знавшие о существовании друг друга 70 лет, нашлись благодаря ДНК-тесту

Кадр: Denver7 – The Denver Channel / YouTube

В США не знавшие о существовании друг друга сестры, которых разлучили в детстве, нашлись благодаря тесту ДНК и встретились. Об этом сообщает United Press International.

76-летняя Харриет Картер и 73-летняя Линда Хоффман узнали друг о друге после того, как почти одновременно зарегистрировались на сайте, занимающемся генетическими исследования и прошли ДНК-тестирование.

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Выяснилось, что Картер появилась на свет, когда ее родителям было по 18 лет, и молодые люди отдали девочку на удочерение. Хоффман родилась три года спустя. Она рассказала, что родители никогда не говорили, что у нее есть старшая сестра. Приемные родители Картер тоже не рассказывали, что удочерили ее.

«Я получила сообщение от Харриет: "Думаю, мы можем быть родственниками". Результаты тестов совпали на 100 процентов. Наши родители не говорили об этом ни одной живой душе», — рассказала Хоффман.

Во время карантина в связи с пандемией COVID-19 сестры регулярно общались по телефону, а в декабре 2021 наконец смогли встретиться лично в Денвере, штат Колорадо, куда Картер прилетела из Калифорнии.

Женщины рассказали, что теперь постараются общаться как можно больше, чтобы наверстать потерянное более чем за 70 лет разлуки время.

Ранее сообщалось, что в Малайзии перепутанные после рождения сестры-близнецы узнали об этом только 19 лет спустя. Выявить ошибку врачей помог тест ДНК.

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Никита Савин
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