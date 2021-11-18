Перепутанные в детстве близнецы узнали правду спустя 19 лет

Сестры в 19 лет выяснили, что не являются близнецами

Перепутанные в детстве близнецы из малазийского города Кота-Бару выяснили правду благодаря пройденному спустя 19 лет после рождения тесту ДНК. Об этом сообщает издание The Star.

В течение 19 лет Ардрияни и Адрияна Ивани считали себя неидентичными близнецами. Все это время они не знали, что не являются биологическими сестрами.

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Правда всплыла после того, как девушки прошли тест ДНК. Оказалось, что одну из сестер перепутали при рождении и отдали в другую семью. Настоящей сестрой-близнецом Адрияны оказалась Норатира (Атира) Хусин, которая росла в другой семье, живущей в округе Пантаи Кундор.

Узнав правду, перепутанные девушки решили поменяться фамилиями. При этом Атира решила, что продолжит жить с той семьей, в которой выросла. Она подчеркнула, что с биологической семьей ее всегда будут связывать теплые отношения.

«Сейчас я продолжаю учиться в одном из университетов в Кота-Бару. В свободное время я езжу навещать свою настоящую мать, Сити Амину Мод Исмаил, и мою сестру-близнеца Адрияни Ивани», — рассказала Атира.

Адрияни Ивани отметила, что не стала хуже относиться к сестре, которая оказалась неродной. «Наши отношения не изменятся, и моя мать тоже обращается с ней как с родной дочерью», — сказала она.

Атира и Арияна решили поменяться фамилиями и подали соответствующее заявление в Национальное регистрационное управление. Местные власти одобрили заявление и согласились скорректировать информацию в их свидетельствах о рождении и паспортах. Норатира Хусин стала Атирой Ивани Ибени Янин, а Адрияна Ивани Ибени Янин стала Адрияной Хусин.

«Даже несмотря на то, что мое имя немного меняется, я все еще сохраняю имя Атира, так как его дал мне покойный “отец” Хусин Омар. Новые документы не только помогут мне проще решать важные дела, но и дадут мне уверенность в том, что теперь я являюсь самой собой, после 20 лет жизни с чужой семьей», — сказала Атира.

Документы девушкам передал заместитель генерального директора Национального регистрационного управления Датук Саадон Отман.

Ранее сообщалось, что девушка, выяснившая после анализа теста ДНК, что ее перепутали в роддоме с другим ребенком, потребовала от властей автономного сообщества Испании Риоха выплатить ей компенсацию в три миллиона евро. В ходе внутренней проверки выяснилось, что подмена ребенка произошла из-за человеческого фактора.