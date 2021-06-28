Сестры-близнецы встретились в супермаркете и узнали о существовании друг друга

Сестры-близнецы не подозревали о существовании друг друга, пока не встретились в супермаркете. Их историю рассказывает New Straits Times.

Адриани Ивани (Adryani Iwani) и Адриана Ивани (Adryana Iwani) выросли, считая друг-друга разнояйцовыми сестрами-близнецами. Однако, когда Адриани попала в мотивационный лагерь, ученики другой школы рассказали, что с ними учится девочка по имени Норатира (Noratirah), похожая на нее как две капли воды. Новые знакомые показали ей профиль девочки в соцсетях, и Адриани сама поразилась их сходству.

Вернувшись домой, она показала фотографию родителям, но те не восприняли сходство дочери и Норатиры всерьез.

Однако в 2019 году Адриани случайно встретила свою «копию» на празднике в одном из супермаркетов их родного города Кота-Бару. «Мы были обе ошеломлены, увидев наше сходство в реальности. Мы стояли, разинув рты и смотрели друг на друга», — вспомнила Адриани первую встречу с Норатирой.

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В августе 2020 года Ивани выложила в соцсети фотографии со дня рождения. Общие знакомые тут же сообщили, что она и Норитара родились в один день — 19 августа. В итоге девушки решили сделать тест ДНК, который подтвердил, что Адриани и Норитара — сестры-близнецы.

Позже выяснилось, что сестра Адриани, Адриана, на самом деле является дочерью людей, которых Норитара считала своими родителями, и которые скончались в 2018 году. Мать девушек сказала, что, когда у нее родились близнецы, ей не сообщили однояйцовые ли они или разнояйцовые.

Вновь обретенные сестры-близнецы считают, что врачи в роддоме перепутали их бирки, и они и попали в разные семьи. После того, как правда о происхождении девочек раскрылась, лишившаяся родителей Норитара переехала жить к своей новой семье.

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