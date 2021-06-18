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Женщина забеременела собственным племянником ради сестры-близнеца

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Фото: @talk2mesister_podcast

Американка из города Нэшвилл, штат Теннесси, забеременела собственным племянником, после того как ее сестра-близнец лишилась возможности иметь детей. Свою историю женщины рассказали Mirror.

Кэти Стоунер (Cathey Stoner) приняла решение стать суррогатной матерью, когда узнала, что ее сестра Сара Шарп (Sarah Sharp) больна редкой формой рака матки. «Если тебе придется удалить матку, я буду вынашивать твоих детей», — вспомнила Шарп слова сестры.

Семь курсов химиотерапии оказались безрезультатными, и, когда болезнь вернулась в начале 2019 года, женщине все же пришлось пойти на хирургическое вмешательство. После операции Кэти снова сказала сестре: «Я серьезно. Я буду рожать твоих детей».

К началу 2021 года Шарп полностью излечилась от рака. Кроме того, Кэти, у которой есть двое своих детей, сдержала обещание, и теперь вынашивает сына сестры. «С самого начала беременности я чувствую себя совсем по-другому. Я понимаю, что беременна собственным племянником и обожаю это чувство», — призналась Стоунер в интервью.

Мальчик, которого родители решили назвать Джоном, должен появиться на свет в августе. У Шарп и ее мужа уже есть дочь по имени Шарлотта, однако, благодаря Кэти их мечта о большой семье стала реальностью.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, забеременела собственной племянницей, чтобы помочь сестре-близнецу стать матерью. Эми Фюггити (Amy Fuggiti) четыре раза проходила процедуру экстракорпорального оплодотворения, но неудачно. Тогда выносить ее ребенка вызвалась сестра.

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