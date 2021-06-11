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Тетя забеременела собственной племянницей ради сестры-близнеца

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Фото: @twinfertility_sisters

Жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, забеременела собственной племянницей, чтобы помочь сестре-близнецу стать матерью. Об этом сообщает издание Сafe Mom.

36-летняя Эми Фюггити (Amy Fuggiti) четыре раза проходила процедуру экстракорпорального оплодотворения, но неудачно. «Врачи были поражены моим случаем. Матка выглядела нормально, эмбрионы прошли хромосомное тестирование, и никто не понимал, почему ничего не выходит», — сказала Фюггити.

В результате ее сестра-близнец, Кортни Эссенпреис (Courtney Essenpreis), решила выступить в роли суррогатной матери для ее ребенка. «Мне даже не пришлось просить ее стать суррогатной матерью. Казалось, так и должно быть», — отметила ее сестра.

В феврале 2020 года сестры держались за руки во время пересадки эмбриона. Фюггити и Эссенпреис сильно переживали, но процедура прошла успешно.

«Когда я говорю: "Мы беременны", я имею в виду себя, моего мужа и мою сестру», — призналась Фюггити.

Роды должны пройти в октябре, и сестры планируют пройти этот процесс вместе.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании стала суррогатной матерью для брата-гея и его возлюбленного. Они взяли кредит, чтобы оплатить экстракорпоральное оплодотворение.

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