Девушка потребовала три миллиона евро из-за ошибки в роддоме

Перепутанная в роддоме 19-летняя испанка потребовала от властей Риохи три миллиона евро

Девушка, выяснившая после анализа теста ДНК, что ее перепутали в роддоме с другим ребенком, потребовала от властей автономного сообщества Испании Риоха выплатить ей компенсацию в три миллиона евро, сообщает Reuters.

Отмечается, что в 2002 году в больнице Сан-Миллан-де-Логроньо в Ла-Риохе перепутали двух девочек, появившихся на свет с разницей в несколько часов. Обоих младенцев поместили в боксы, однако из-за их небольшого веса их перепутали при передаче родителям.

Потерпевшая испанка случайно узнала, что она росла не в биологической семье. В 2017 году она сделала тест ДНК, к которому девушку подтолкнул иск воспитывавшей ее бабушки к предполагаемому отцу насчет алиментов. Анализы не подтвердили родство испанки ни с отцом, ни с матерью. 19-летняя девушка подала иск на сумму около трех миллионов евро против департамента здравоохранения Риохи за причинение морального вреда.

Департамент подтвердил готовность к судебным разбирательствам. Ведомство заявило, что уважает права истца. В ходе внутренней проверки выяснилось, что подмена ребенка произошла из-за человеческого фактора. По словам советника по вопросам здравоохранения Риохи Сары Альбы, установить виновника невозможно.

Ранее сестры-близнецы случайно встретились в супермаркете и узнали о существовании друг друга. Они считают, что их бирки перепутали в роддоме, поэтому они выросли в разных семьях.