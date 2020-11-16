Больная COVID-19 была вынуждена рожать без медицинской помощи

В индонезийской провинции Северная Суматра больная COVID-19 беременная пациентка была вынуждена рожать без медицинской помощи. Об этом сообщает Asia One.

22-летней индонезийке, известной как Д., должны были сделать кесарево сечение. Однако незадолго до операции ей сделали экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию, который оказался положительным. Ее доставили в отдельную палату, чтобы не заражать других пациентов и дали ей лекарство. После этого медсестра, бывшая рядом с ней, ушла.

У роженицы начались схватки. Они длились 45 минут, все это время пациентка находилась в одиночестве. К ней пришли только после того, как она долго кричала.

Представители больницы заявили, что врач, который должен был принимать роды у пациентки, был занят на другой операции. Они отметили, что роженица и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо.

Власти узнали об инциденте и поручили переоборудовать одну из больниц в роддом для беременных, зараженных COVID-19.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида заключенная родила ребенка в тюремной камере. Она рассказала надзирателям о схватках в 3:16 утра по местному времени, спустя семь часов женщину обнаружили на полу камеры с новорожденным ребенком в руках.