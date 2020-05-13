Женщина внезапно родила посреди улицы на глазах у изумленных прохожих

Видео: Leakin Media / YouTube

Беременная жительница китайской провинции Чжэцзян внезапно родила посреди улицы на глазах прохожих. Об этом сообщает Sakshipost.

В понедельник, 4 мая, беременная китаянка по имени Чэнь (Chen) вышла на прогулку со своим знакомым. Неожиданно у нее начались схватки, и она родила ребенка прямо на тротуаре шумной улицы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что изумленные прохожие сразу окружили женщину, вызвали скорую помощь, и завернули выпавшего на асфальт ребенка в одеяло. «Это был мальчик, я увидела, что его губы были черными, и испугалась. Я подняла его и похлопала несколько раз, тогда он порозовел и начал кричать. В тот момент я поняла, что с ним все в порядке», — рассказала Чэнь в интервью журналистам.

Врачи местной больницы, куда госпитализировали мать и новорожденного, сообщили, что их уже выписали из больницы, так как их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о жительнице США, которая пошла в магазин за туалетной бумагой и родила прямо в супермаркете. Оказавшиеся поблизости медсестры приняли роды, и вскоре мать и новорожденного забрали сотрудники скорой помощи.

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