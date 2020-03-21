Женщина пришла в магазин за туалетной бумагой и родила

В американском городе Спрингфилд, штат Миссури, женщина родила в супермаркете. Об этом сообщает издание New York Post.

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У беременной покупательницы отошли воды, когда она пришла в отдел туалетной бумаги в разгар ажиотажа, возникшего на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Медсестра и пожарные, оказавшиеся в магазине, помогли принять роды, а менеджер магазина Джессика Хинкл (Jessica Hinkle) натянула простыню, чтобы защитить женщину от чужих взглядов.

Через 45 минут роженицу и новорожденного забрала скорая помощь. Покупатели проводили их одобрительными криками. Хинкл рассказала журналистам, что позвонила женщине на следующий день и узнала, что и с ней, и с ребенком все в порядке.

Ажиотажный спрос на туалетную бумагу и продукты первой необходимости наблюдается во многих странах мира, включая Россию. Паники добавляют сообщения в социальных сетях с фотографиями опустевших полок магазинов и перегруженных продуктовых тележек.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысяч случаев заражения, из них 88 тысяч закончились выздоровлением пациента. Известно о 306 случаях заражения, выявленных в России.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.