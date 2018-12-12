Женщину вынудили родить в запертой одиночной камере

В австралийской тюрьме заключенной пришлось рожать в запертой камере без помощи специалистов. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел весной в женской тюрьме Бэндиап в штате Западная Австралия. Женщина попала за решетку на последней стадии беременности за нарушение условий освобождения под залог.

Вечером 11 марта у нее начались родовые схватки. Около 17:30 она сообщила об этом сотруднику тюрьмы. В санчасти ей дали парацетамол и отправили обратно в камеру. Как выяснилось позднее, медсестер не поставили в известность о жалобах на схватки.

В 18:30 заключенная вновь попросила помощи, но на этот раз ее проигнорировали. Через час и пять минут к камере прибыли медсестры, но не смогли попасть внутрь, так как сотрудника с ключами не оказалось рядом. Им пришлось разговаривать с роженицей через дверь.

В 19:40 женщина родила в запертой камере. Роды прошли без осложнений. В тот же день ее доставили в больницу.

После этого случая Министерство юстиции Австралии начало расследование. В отчете произошедшее названо «унизительным и крайне опасным». По заключению его автора, причинами инцидента стали неадекватные условия содержания заключенной на последней стадии беременности, плохая коммуникация, медленная реакция персонала и недостатки при ведении отчетности.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!