Петербурженка родила в метро

Ребенок появился на свет в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

В пресс-службе подземки сообщили, что пассажирка родила на станции «Технологический институт» в 13:45. Сотрудники станции помогли принять роды.

Как сообщает «Интерфакс», на данный момент малыш и мама находятся в больнице, их самочувствие хорошее. «Это первый метромалыш, который появился на свет в Петербургской подземке за более чем полувековую историю!» — отметили в пресс-службе.

В 2015 году москвичка родила дочь в столичной подземке на станции «Кузьминки». Роды у женщины приняли сотрудники метро.

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