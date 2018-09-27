Рожденный в петербургском метро ребенок остался без матери

«Первый метромалыш» за более чем полувековую историю метрополитена Санкт-Петербурга сдан матерью в дом ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте детского омбудсмена по городу Светланы Агапитовой.

Как стало известно уполномоченной, к этому петербуженку «побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем»: у женщины уже есть двое детей, в отношении которых она также лишена родительских прав. «Рождение под землей — это не единственное испытание, которое придется пройти новорожденному», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос о его устройстве в семью.

Ребенок появился на свет 23 сентября на платформе станции «Технологический институт».

В 13:30 к дежурной поступила информация, что одной из пассажирок стало плохо, а через 15 минут сотрудники подземки приняли роды. Приехавшие врачи скорой помощи госпитализировали его вместе с матерью. Несмотря на экстремальные условия родов, состояние и матери, и младенца они оценили как хорошее.

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