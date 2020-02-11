Россиянка потеряла двойню из-за халатности врачей в элитном американском роддоме

Россиянка потеряла двух детей при родах в элитной больнице Нью-Йорка Lenox Hill. Об этом роженица написала на свой странице в Instagram.

Любовь Малыгина написала, что на 41-й неделе беременности у нее начались схватки и ее доставили в роддом, в котором рожали многие американские знаменитости. Россиянка утверждает, что беременность двойней проходила без осложнений и она приехала в больницу в хорошем настроении и самочувствии.

Однако, пишет Малыгина, врачи не заметили разрыв матки при потугах. Россиянка обвинила медиков в том, что ее оставили одну в палате и не оказали своевременную помощь. По словам Малыгиной, несмотря на ее многочисленные просьбы позвать врача, ее осмотрели и доставили на УЗИ только спустя 40 минут. Она утверждает, что ее дети погибли именно из-за халатности медиков и их промедления.

Теперь Малыгина намерена доказать факт врачебной ошибки в суде, чтобы подобное не повторилось с другими роженицами. Подписчики россиянки в Instagram поддерживают ее в комментариях.

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