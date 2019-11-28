Врачи по ошибке пересадили почку не тому пациенту

Врачи больницы в американском штате Нью-Джерси пересадили почку не тому пациенту, поскольку перепутали его с полным тезкой. Об этом сообщает сайт 6 ABC.

18 ноября 51-летний пациент успешно перенес операцию по пересадке почки. Позже врачи осознали, что совершили ошибку: орган предназначался другому человеку, полному тезке пациента того же возраста.

Представители больницы сами сообщили об ошибке в организацию по закупке и трансплантации органов и в министерство здравоохранения Нью-Джерси. Они заявили, что нуждавшемуся в органе пациенту успешно провели операцию по пересадке почки шесть дней спустя.

Руководство больницы опубликовало заявление после случившегося, в котором признало беспрецедентную ошибку и заявило, что примет меры для предотвращения аналогичных случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что бывшие супруги из американского штата Нью-Джерси подали в суд на репродуктивную клинику, поскольку после процедуры экстракорпорального оплодотворения у них родился ребенок от другого мужчины. Американцы утверждают, что врачебная ошибка привела к разладу в семье, а позднее — к разводу.

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