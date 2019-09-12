Женщина родила ребенка другой расы после похода к врачу и пошла в суд

Бывшие супруги из американского штата Нью-Джерси подали в суд на репродуктивную клинику, так как после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у них родился ребенок от другого мужчины. Об этом сообщает издание Metro.

Кристина Кеддерич (Kristina Koedderich) и Дрю Василевски (Drew Wasilewski) обнаружили, что растят не свою дочь, когда у нее проявились черты, типичные для азиатов. При этом оба родителя являются представителями европеоидной расы. Они были уверены, что во время процедуры использовался их генетический материал.

Американцы утверждают, что врачебная ошибка привела к разладу в семье, а позднее к разводу. Анализ ДНК позже доказал, что Василевски не был биологическим отцом девочки. Бывшие супруги утверждают, что потратили около 500 тысяч долларов (32,4 миллиона рублей) на услуги врачей-репродуктологов.

Дэвид Мэзи (David Mazie), адвокат пары, заявил: «Несмотря на то, что они любят дочь, у них было право на ребенка с их генами. Эта маленькая девочка имеет право знать свою генетическую историю, знать, были ли какие-либо болезни у ее родственников».

Суд постановил, что клиника должна передать Кеддерич и Василевски списки доноров спермы, а также врачей, работавших в клинике в момент, когда произошла ошибка.

В апреле сообщалось о жительнице Великобритании, неожиданно родившей ребенка другой расы после ЭКО. Кожа младенца оказалась гораздо темнее, чем у отца, старшего брата и донора яйцеклетки.

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